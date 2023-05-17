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НовостиОбщество17 мая 2023 13:06

В зоопарке Ростова на свет появились малыши-байбаки

Сколько их и какого они пола, пока не известно
Дмитрий Кутепов
Малыши не сидят на месте и бегают по вольеру. Фото: зоопарк Ростова.

Малыши не сидят на месте и бегают по вольеру. Фото: зоопарк Ростова.

В зоопарке Ростова семья степных сурков-байбаков обзавелась пополнением — несколько малышей уже резво бегают вокруг родителей. Им месяц, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Пушистые и толстенькие малыши не сидят на месте и бегают по вольеру. Их уже могут увидеть посетители.

На данный момент специалисты не могут посчитать их количество и сказать, какого они пола.

Напомним, что в прошлом, 2022 году, семью байбаков Торина и Дору привезли из московского зоопарка. Они быстро освоились и практически сразу принялись обустраивать свою территорию.

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