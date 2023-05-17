В Белокалитвинском районе сгорел мясной магазин

Пламя удалось потушить за несколько минут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Белокалитвинском районе произошел пожар в мясном магазине. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 17 мая на выезде из поселка Сосны.

По предварительной информации, здание начало гореть около 18:30. Местные жители, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей огонь охватил порядка 15 квадратов. Полностью потушить огонь удалось спустя несколько минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте ЧП работали две спецмашины и восемь спасателей. Причина пожара устанавливается.

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