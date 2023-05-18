Впервые День реки Дон в Ростовской области будут праздновать 20 мая

Праздновать День реки Дон будут ежегодно в третью субботу мая.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал документ, которым утвердил в регионе новый праздник — День реки Дон. Праздновать его будут ежегодно в третью субботу мая.

— Считаю, это поможет популяризовать бережное отношение к водным ресурсам у нас в регионе, — отметил Василий Юрьевич.

В текущем, 2023 году, этот праздник будут отмечать 20 мая. Каким образом это будет проходить, пока информации нет.

Напомним, что об учреждении нового экологического праздника губернатор Голубев объявил 12 мая во время открытия десятого сезона акции «Вода России», которое прошло в станице Старочеркасской.

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