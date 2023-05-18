В Батайске почти на 19 гектарах земли построят новое кладбище

Кладбище будет иметь освещение. Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Батайска Ростовской области обустроят в городе новое общественное кладбище, которое будет находиться на участке площадью 189,3 на улице 7-ой Промышленной, 9. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Сейчас власти занимаются поиском подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и составит проектно-сметную документацию, которая пройдет госэкспертизу. Работы должны включать в себя, в том числе, археологическое обследование земельного участка и историко-культурную экспертизу. Согласно контракту, всё должно быть готово до 30 ноября.

Территория кладбища будет огорожено по периметру и иметь систему освещения. Там будут находиться прощальное помещение площадью 200 кв метров, туалеты для посетителей, канализация, административно-бытовое здание, места для хранения транспорта, в том числе и оборудованные для инвалидов. На нем установят 12 камер видеонаблюдения.

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