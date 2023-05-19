Власти Ростовской области пояснили, какое имущество могут реквизировать в случае ЧС

Пока нет четкого перечня вещей и объектов, которые могут временно забрать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Право реквизировать имущество жителей Ростовской области в случае ЧС было прописано еще в статье Гражданского кодекса от 1995 года. Позже эту норму закрепили в Земельном кодексе. Таким образом, постановление губернатора новой мерой назвать сложно, сообщили изданию donnews.ru в Минимущества донского региона.

- Положение приняли для того, чтобы регламентировать действия и гарантировать соблюдение прав собственников, - пояснили представители ведомства.

Власти также отмечают, что пока нет четкого перечня вещей и объектов, которые могут временно забрать при чрезвычайной ситуации. Это означает, что в случае угрозы «реквизиция возможна в отношении любого имущества».

Донские юристы при этом несколько иного мнения. Эксперты утверждают, что в постановлении говорится только об индивидуально-определенных вещах, то есть земельных участках, недвижимости, машинах и спецтранспорте. Ситуация не должна затрагивать «не индивидуально-определенные вещи». Например, запасы топлива и сельхозпродукции.

Что касается возмещения убытков, то они также прописаны на законодательном уровне. Их размер в каждом отдельном случае может устанавливать правительство Ростовской области. Если эта сумма собственника не устроит, он имеет право обжаловать решение в суде. Деньги должны перечислять «в разумный срок». Однако и на эту тему у юристов еще остаются вопросы.

Напомним, реквизировать имущество граждан власти могут во время аварий, стихийных бедствий, эпидемий и «при иных обстоятельствах, носящих характер ЧС».

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