В Ростовской области рассказали, ждать ли электронных повесток на военные сборы

Сейчас повестки должны вручать лично и под расписку Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 2023 году жителей Ростовской области не планируют призывать на сборы с помощью электронных повесток. Об этом журналистам портала 161.ru сообщил военный комиссар региона Игорь Егоров.

- До 1 июля 2024 года электронных повесток не может быть. Это прописано в законе. Сейчас повестки должны разносить обычным способом и отправлять заказными письмами, - подчеркнул Игорь Егоров.

По словам военкома, на электронное оповещение перейдут только после публикации соответствующего постановления федеральных властей.

Напомним, в мае 2023 года президент России Владимир Путин объявил военные сборы для резервистов. Участников сборов пообещали не отправлять в зону проведения специальной операции.

К слову, ранее отправку повесток через Госуслуги обсудили в Госдуме. В 2022 году в России начали цифровизацию граждан, подлежащих призыву. В 2023 году специалисты должны провести актуализацию личных данных и дополнить уже имеющуюся информацию.

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