Жительница Ростовской области перевела лжесотруднику полиции 1,8 млн рублей

Пенсионерка доверилась злоумышленнику и осталась без денег Фото: Даниил ОПАРИН

Пенсионерка из Гуково обратилась с жалобой в полицию на мужчину, который якобы хотел помочь сохранить ее сбережения. Неизвестный позвонил доверчивой женщине и представился сотрудником полиции. Однако таковым не оказался. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Ростовской области.

- Мужчина позвонил пенсионерке и рассказал, что задержан гражданин, который пытался снять по доверенности принадлежащие ей 600 000 рублей, - сообщает пресс-служба главка. - Кроме того, звонивший поинтересовался, оформляла ли женщина на кого-либо доверенность на право распоряжаться её деньгами.

Последнего несчастная никогда не совершала. Однако последовавший рассказ о целой группе мошенников, которые могут похитить ее деньги, вызвал у женщины оторопь. И она решила последовать совету «полицейского-добродетеля» и перевести деньги на указанные им счета. Что и сделала, несмотря на то, что дочь просила ее этого не совершать.

Как только деньги были переведены и злоумышленник получил 1,8 млн рублей, ради чего пенсионерка даже оформила кредит, так называемый полицейский перестал выходить на связь. Вот тогда пострадавшая и обратилась в полицию.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Правохранители разыскивают виновного и напоминают: не переводите деньги на незнакомые счета и не оформляйте кредиты по указанию малознакомых лиц. Если есть подозрения, что столкнулись с мошенниками, обращайтесь в полицию.

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