Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2023 11:43

Жительница Ростовской области перевела лжесотруднику полиции 1,8 млн рублей

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина МЕЛЬНИЧЕНКО
Пенсионерка доверилась злоумышленнику и осталась без денег

Пенсионерка доверилась злоумышленнику и осталась без денег

Фото: Даниил ОПАРИН

Пенсионерка из Гуково обратилась с жалобой в полицию на мужчину, который якобы хотел помочь сохранить ее сбережения. Неизвестный позвонил доверчивой женщине и представился сотрудником полиции. Однако таковым не оказался. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Ростовской области.

- Мужчина позвонил пенсионерке и рассказал, что задержан гражданин, который пытался снять по доверенности принадлежащие ей 600 000 рублей, - сообщает пресс-служба главка. - Кроме того, звонивший поинтересовался, оформляла ли женщина на кого-либо доверенность на право распоряжаться её деньгами.

Последнего несчастная никогда не совершала. Однако последовавший рассказ о целой группе мошенников, которые могут похитить ее деньги, вызвал у женщины оторопь. И она решила последовать совету «полицейского-добродетеля» и перевести деньги на указанные им счета. Что и сделала, несмотря на то, что дочь просила ее этого не совершать.

Как только деньги были переведены и злоумышленник получил 1,8 млн рублей, ради чего пенсионерка даже оформила кредит, так называемый полицейский перестал выходить на связь. Вот тогда пострадавшая и обратилась в полицию.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Правохранители разыскивают виновного и напоминают: не переводите деньги на незнакомые счета и не оформляйте кредиты по указанию малознакомых лиц. Если есть подозрения, что столкнулись с мошенниками, обращайтесь в полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанин хотел уберечь деньги от мошенников, но лишился всех сбережений

Мужчина поверил аферисту, который представился сотрудником банка (подробнее)