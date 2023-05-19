Первый донской спутник запустят с космодрома «Восточный» 27 июня

Спутник презентовали еще в 2021 году. Фото: правительство области.

Первый донской спутник выведут на орбиту 27 июня с космодрома «Восточный». На нем школьники будут проводить свои эксперименты, сообщили в правительстве Ростовской области.

— На сегодня установлена дата пуска — 27 июня 2023 года, в рамках которого с космодрома «Восточный» полетит первый донской космический аппарат. Остались финальные мероприятия — транспортировка, подготовка и интеграция контейнера с аппаратом на ракету-носитель, — отметил общественный советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев.

Известно, что спутник ARCCUBE-01 был создан для проведения экспериментов школьниками в области создания защищенных каналов передачи информации, а также для обеспечения вещания ключевых последовательностей в радиолюбительском диапазоне частот.

Он представляет собой небольшой кубический аппарат, размером 30 на 10 сантиметров. Его планируют запустить на орбиту, расположенную на высоте около 550 км от поверхности Земли.

После выхода на орбиту управление спутником будут осуществлять из специального центра управления, расположенного в Ростове. Команда проекта уже присвоила спутнику свой позывной, и запуск первого донского спутника стал для них долгожданным и значимым событием.

По мнению экспертов, запуск спутника будет способствовать развитию перспективных космических проектов в регионе.

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