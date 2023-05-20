Власти Ростовской области еще судятся относительно оплаты по строительству инфекционного центра

Разбирательства проходят в Арбитражном суде Ростовской области Фото: Артем КИЛЬКИН

Министерство строительства Ростовской области все еще полностью не расплатилось с компанией-подрядчиком, построившей Донской инфекционный центр. Такой вывод можно сделать, исходя из данных электронной картотеки Арбитражного суда.

На сайте инстанции указано, что разбирательства не завершены. Следующее слушание назначили на 23 мая 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что истец потребовал от властей 731,5 млн рублей, а также пеню в размере 62,2 млн рублей. Всего примерно 793,7 млн рублей. Исковые требования включают стоимость основных и дополнительных работ, а также деньги за «несвоевременную оплату заказа».

Подрядчик уверен, что выполнил все задачи в полном объеме, тогда как в процессе возведения объекта в проект неоднократно вносились изменения.

Добавим, до этого состоялись суды по другим моментам, связанным с возведением больницы. Например, в 2021 году строительная компания добилась повышения платы, а также продлила сроки строительства.

Напомним, областную инфекционную больницу ввели в эксплуатацию в 2021 году.

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