В Ростове-на-Дону в массовую аварию попал пассажирский автобус

Столкнулись автобус «Нефаз», Peugeot 408 и Kia Rio. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО
В Ростове-на-Дону на 2-й Краснодарской пассажирский автобус попал в массовую аварию. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.
ДТП зарегистрировали днем 20 мая. Предварительно, 51-летний водитель автобуса «Нефаз» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Peugeot 408, который по инерции проехал и столкнулся с Kia Rio.
- Пострадавших нет, только машины получили механические повреждения. Известно, что в момент аварии в салоне общественного транспорта находились 10 пассажиров, - прокомментировали в УГИБДД.
Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.
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