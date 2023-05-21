В Ростове-на-Дону в массовую аварию попал пассажирский автобус

Столкнулись автобус «Нефаз», Peugeot 408 и Kia Rio. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростове-на-Дону на 2-й Краснодарской пассажирский автобус попал в массовую аварию. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

ДТП зарегистрировали днем 20 мая. Предварительно, 51-летний водитель автобуса «Нефаз» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Peugeot 408, который по инерции проехал и столкнулся с Kia Rio.

- Пострадавших нет, только машины получили механические повреждения. Известно, что в момент аварии в салоне общественного транспорта находились 10 пассажиров, - прокомментировали в УГИБДД.

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.

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