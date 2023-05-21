Одну из аптек Ростова поймали на безрецептурной торговле препаратами

Проверочные рейды по городским аптекам проводят систематически Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одну из аптек Ленинского района Ростова-на-Дону поймали на безрецептурной торговле препаратами. Нарушение зафиксировали в ходе очередного совместного рейда с представителями администрации, рассказал руководитель организации «Ростов без наркотиков» Станислав Горяинов.

- Систематически проводим рейды, в этот раз проверили 15 аптек. Посетили также ту аптеку, где были нарушения месяц назад. Нам также продали, как и тогда. Вызвали полицию, сотрудники приехали быстро, в течение 10 минут. Провели изъятие, составили протокол, - сообщил Станислав Горяинов.

Напомним, ранее донские власти отметили, что в регионе наблюдается тенденция к снижению количества больных наркоманией. При в регионе сейчас продолжает расти преступность, связанная с распространением и оборотом запрещенных, сильнодействующих веществ.

Добавим, за последние два года смертность из-за отравления наркопрепаратами на Дону выросла почти в четыре раза.

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