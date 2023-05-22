Власти Ростова призвали горожан придумать название новому спорткомплексу

Все предложения рассмотрят коллегиально, по лучшим проведут голосование. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове власти призвали местных жителей принять участие в выборе названия новому спортивному комплексу, который сейчас возводится в Ворошиловском районе. Глава администрации Алексей Логвиненко объявил об этом в своем телеграм-канале.

— Название для нового спортивного сооружения предлагаю придумать ростовчанам. Присылайте свои варианты до 22 июня на почту, — pressa@rostov-gorod.ru, — обратился к жителям города Алексей Валентинович.

Отметим, что на новом спортивном объекте футбольное поле, беговые дорожки, оборудуют место для прыжков в длину, а также установят для зрителей трибуну.

Все предложения, которые пришлют ростовчане, будут рассмотрены коллегиально. Потом по лучшим проведут голосование.

Напомним, что в Ростове недалеко от парка Собино планируют возвести спортивный комплекс с бассейном. Землю площадью 2 350 кв. метров в районе Желябова и Профсоюзной под его строительство власти отдадут без проведения торгов.

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