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НовостиОбщество22 мая 2023 10:43

Реконструкцию улицы Вавилова в Ростове планируют завершить в 2025 году

Сейчас строители сносят выкупленные там дома
Дмитрий Кутепов
Всего будет реконструировано 3,5 километра дороги. Фото: правительство области.

Всего будет реконструировано 3,5 километра дороги. Фото: правительство области.

В Ростове до конца 2025 года планируют завершить реконструкцию одной из важнейших магистралей города — улицы Вавилова. Сейчас подрядчик там демонтирует здания и сооружения, выкупленные у местных жителей, сообщили в донском правительстве.

Всего будет реконструировано 3,5 километра дороги. А также более семи километров местных проездов.

Для расширения дороги властям надо выкупить 123 прилегающих участка. На данный момент администрация города передала строителям 61 из них. Там сейчас разравнивают территорию, демонтируя постройки.

Также подрядчику предстоит обустроить 3,5 километра ливневой канализации и перенести ряд коммуникаций.

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В администрации отметили, что сейчас ливневая канализация находится в открытом виде и ее глубина составляет 50 сантиметров. При обычных дождях она выполняет свою функцию нормально. Но при обильных — не справляется (подробности)