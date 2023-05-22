Ростовчанку обвинили в убийстве матери

Женщине грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове 40-летнюю местную жительницу, обвиняемую в убийстве матери, отправили под стражу. Об этом сообщили в региональной пресс-службе следкома.

По данным следствия, всё произошло 19 мая в квартире, расположенной на проспекте 40-летия Победы. Там женщины жили. Во время ссоры дочь схватилась за нож и нанесла им множественные ранения в туловище своей 64-летней матери.

От полученных травм мать скончалась на месте, а дочь сразу же задержали. По части 1 статьи 105 «Убийство» ей грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Ростовской области задержали 46-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве сожителя, а также в попытке обмануть следствие. Она, по данным следкома, вложила нож в руку жертвы и рассказала правоохранителям ложную историю.

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