Жительница Волгодонска, копившая деньги на покупку квартиры внуку, перевела мошенникам

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области 66-летняя жительница села Дубовское лишилась 1 миллиона 707 тысяч рублей, которые копила на покупку квартиры для внука. Об этом сообщили в донской полиции.

Женщина рассказала полицейским, что ей позвонил мужчина, представившись сотрудником правоохранительных органов. Ей он сказал, что с ее банковского счета злоумышленники хотят украсть деньги. Также он добавил, что скоро с ней свяжется сотрудник банка.

— Я была напугана, ведь на моей карте хранилась крупная сумма денег, которую я копила для покупки квартиры внуку», — сообщила полицейским Анна Петровна (имя изменили — прим. ред.)

Через непродолжительное время женщине позвонил другой мужчина, который и был якобы сотрудником банка. Он ей рассказал, как сохранить средства. Для этого она сняла со счета все средства и перевела несколькими частями на указанный звонившими счет.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Правоохранители в очередной раз предупредили граждан, что сотрудники банков никогда не требуют персональные данные владельцев счетов, не просят установить никакие приложения на телефон или перевести куда-то средства. При поступлении таких просьб необходимо сразу же прервать звонок.

Напомним, в Волгодонском районе мошенник «развел» 59-летнего мужчину, оформив на него кредит. Звонивший представился сотрудником банка. Вначале он списал со счета жертвы 11 тысяч рублей, а затем оформил на него займ 97 тысяч рублей.

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