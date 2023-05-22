Алексей Логвиненко рассказал о планах по обновлению разметки на дорогах

Разметку будут наносить до ноября. Фото: телеграм-канал Алексея Логвиненко.

В Ростове, начиная с 12 мая, продолжили нанесение дорожной разметки. На данный момент обновили уже 35 тысяч кв метров, сообщил в своем телеграм-канале градоначальник Алексей Логвиненко.

Сейчас дорожники занимаются, преимущественно нанесением разметки на центральных улицах города. В частности, обновляют ее на улицах Пушкинской, Малиновского и 14-й Линии, проспекте Буденновском, Стачки, Ленина, Михаила Нагибина, а также бульваре Комарова.

В скором времени обновлять начнут на улицах Совхозной, Лесопарковой, Балакирева., а также в переулке Халтуринском.

Отметим, что разметку будут наносить до ноября. Всего планируется обновить 150 тысяч кв. метров.

Напомним, что в донской столице на всей протяженности улицы Береговой власти намерены оборудовать велодорожку. Таким образом в городе будет 25 километров таких выделенных дорог.

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