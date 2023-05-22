В Ростове на улице Береговой оборудуют велодорожку

В итоге сеть велодорожек города должна иметь протяженность 25 километров. Фото: администрация Ростова.

Власти Ростова намерены продолжить развивать сеть велодорожек города. В их планах — сделать еще одну непрерывную по улице Береговой, сообщили в горадминистрации.

В итоге сеть велодорожек города должна иметь протяженность 25 километров. На данный момент они есть на улицах Левобережной и Пушкинской, проспектах Коммунистическом и Космонавтов, по ряду улиц в микрорайоне «Левенцовский, на гребном канале «Дон» и парках города.

Напомним, власти Ростова призвали граждан выбрать название новому спортивному комплексу, возводимому в Ворошиловском районе города. Все идеи, поступившие от местных жителей, будут внимательно рассмотрены коллегиально, а затем лучшие из них будут выставлены на голосование.

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