Машиностроительный завод планирует перенести производство из Ростовской области

Речь идет о производстве импортозамещающих комплектующих Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из машиностроительных заводов Ростовской области планирует перенести производство в Московскую область. Об этом изданию РБК Ростов сообщил руководитель компании.

- Темпы локализации привели к нарушениям в работе электроэнергии на заводе. Делали основную ставку на него. Приняли решение перенести ключевое производство компонентов и сборку в Московскую область. Работа с нормальным обеспечением электроэнергией должна ускорить темпы локализации и развития производства, - разъяснил топ-менеджер.

Известно, что сейчас на донском предприятии уже производят корзины для запасных колес и боковую защиту полуприцепов. Также специалисты разработали замки для полуприцепов-зерновозов и опоры гидроцилиндров. Раньше подобные товары поставляли из других стран.

Добавим, до этого сообщалось, что инвестор в ближайшие три года намерен вложить 250 млн рублей в производство импортозамещающих комплектующих. На эти же цели Региональный фонд развития промышленности одобрил заем в размере 50 млн рублей.

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