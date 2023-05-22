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НовостиОбщество22 мая 2023 15:03

Девочке-инвалиду в Ростовской области Соцфонд дал корсет только после вмешательства прокуратуры

До этого девочка долгое время не могла его получить
Дмитрий Кутепов
Изначально девочка сама пыталась добиться, чтобы ей выдали необходимое средство реабилитации. Но у нее это не получилось.

Изначально девочка сама пыталась добиться, чтобы ей выдали необходимое средство реабилитации. Но у нее это не получилось.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области только после вмешательства прокуратуры девочка-инвалид получила от отделения Фонда пенсионного и социального страхования России необходимое средство реабилитации — функционально-корригирующий корсет. Об этом сообщили в региональной пресс-службе надзорного ведомства.

Изначально девочка сама пыталась добиться, чтобы ей выдали необходимое средство реабилитации. Но у нее это не получилось, хотя по закону ей его выдать были обязаны.

После этого она написала заявление в прокуратуру. В ведомстве проверили это и стали отстаивать ее права. Для этого они внесли представление в Соцфонд. Только после этого у ребенка оказался нужный для здоровья корсет.

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