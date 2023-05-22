Девочке-инвалиду в Ростовской области Соцфонд дал корсет только после вмешательства прокуратуры

Изначально девочка сама пыталась добиться, чтобы ей выдали необходимое средство реабилитации. Но у нее это не получилось. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области только после вмешательства прокуратуры девочка-инвалид получила от отделения Фонда пенсионного и социального страхования России необходимое средство реабилитации — функционально-корригирующий корсет. Об этом сообщили в региональной пресс-службе надзорного ведомства.

Изначально девочка сама пыталась добиться, чтобы ей выдали необходимое средство реабилитации. Но у нее это не получилось, хотя по закону ей его выдать были обязаны.

После этого она написала заявление в прокуратуру. В ведомстве проверили это и стали отстаивать ее права. Для этого они внесли представление в Соцфонд. Только после этого у ребенка оказался нужный для здоровья корсет.

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