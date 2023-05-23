Как абитуриенты Ростовской области выбирают вузы в 2023 году

Современные выпускники не особенно активно прислушиваются к мнению родителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Современные абитуриенты, выбирая вузы, опираются на несколько моментов. И, как сообщает служба исследований онлайн-рекрутинга hh.ru, способы выбора учебных заведений парнями и девушками могут показаться несколько неожиданными.

- Например, современные выпускники не особенно активно прислушиваются к мнению родителей, - сообщают исследователи. - Среди опрошенных мнение учителей, а также пап и мам учитывает лишь один процент.

Не играет при выборе вуза особое значение и его престижность. Зато, что вполне логично, парни и девушки больше смотрят на то, есть ли в учебном заведении факультет или программа по выбранному направлению. Абитуриенты обращают внимание на качество образования в вузе, его рейтинг, а также то, как об университете отзываются его выпускники. Кроме того, абитуриенты считают важной подготовку преподавателей.

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