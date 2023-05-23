Из-за сильных дождей в Ростове объявили штормовое предупреждение

В городе могут падать деревья, провода и различные конструкции. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове из-за прогнозируемых дождей с грозами и сильным ветром объявили штормовое предупреждение. Об этом ростовчан предупредили в горадминистрации, ссылаясь на данные Ростовского гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют непогоду в Ростовской области с 23 по 24 мая. В эти дни, помимо ливней с грозой, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

В администрации отметили, что из-за непогоды могут возникать аварийные ситуации. В частности, низменные участки, а также подвалы и цокольные этажи могут быть подтоплены.

В городе могут падать деревья, провода и различные конструкции.

Напомним, что по данным синоптиков, вся неделя в Ростовской области будет пасмурной и дождливой. При этом будет днем тепло — от 22 до 25 градусов тепла.

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