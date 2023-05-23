В Ростове воспитательница детского сада оформила кредиты на 2,5 миллиона и перевела деньги мошенникам

Пять дней ростовчанка ходила по банкам и оформляла кредиты. Все это время ее инструктировали по телефону злоумышленники. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове воспитательница детского сада «подарила» злоумышленникам два с половиной миллиона рублей. Причем для этого она взяла еще и кредиты, сообщает пресс-служба городского управления МВД.

- После очередной смены в детском саду заявительнице позвонили, - пояснили в ведомстве. - Неизвестный представился сотрудником банка и рассказал женщине, что мошенники пытаются оформить на нее кредит.

Чтобы этого не произошло, злоумышленник посоветовал воспитательнице самой оформить максимально возможное количество кредитов. Якобы после этого мошенники уже не смогут взять займы на ее имя.

Пострадавшая так и сделала. Пять дней ростовчанка ходила по банкам и оформляла кредиты, уверяя, что берет деньги под ремонт квартиры. Этому ее научили злоумышленники.

В результате, она взяла кредиты на общую сумму более двух с половиной миллионов рублей. Деньги перевела на якобы безопасный банковский сет, который указали мошенники. Разумеется, сразу после этого лжесотрудники банка перестали выходить на связь.

Только тогда женщина и поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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