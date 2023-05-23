В школах Таганрога прозвучали «Последние звонки» для более тысячи выпускников

180 таганрожцев претендуют на получение медали «За особые успехи в учении» Фото: Мария ЛЕНЦ

Во вторник, 23 мая, в городе Таганроге Ростовской области для 1379 выпускников школ прозвучали «Последние звонки». Градоначальник Алексей Фатеев пришел в школу № 22, выпускником которой он является, сообщили в администрации.

— Сегодня для меня, как и для вас, волнительный и одновременно радостный день. Радостный, потому что я снова в родной школе, снова вспоминаю школьные годы, друзей, учителей, — обратился к собравшимся Андрей Евгеньевич.

Отметим, что со среды, 24 мая, в Таганроге для выпускников девятых классов начнется государственная итоговая аттестация. А с пятницы, 26 мая, стартует сдача ЕГЭ для одиннадцатиклассников.

В этом году 180 таганрожцев претендуют на получение медали «За особые успехи в учении». 36 их них также могут получить медаль «За особые успехи выпускнику Дона».3 кандидата на получение медали Ростовской области.

Напомним, что 23 мая в Ростовской области из-за проведения последних звонков запрещено продавать алкогольную продукцию.

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