Мотоциклист без прав выплатит по миллиону рублей семье погибшей и пострадавшей в аварии на проспекте Нагибина в Ростове

В Ростове осудили мужчину, который устроил смертельную аварию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице вынесли приговор мужчине, который на своем мотоцикле устроил аварию с летальным исходом. ДТП произошло в июне прошлого года на проспекте Нагибина в районе ТЦ «Горизонт».

В тот день водитель двухколесного транспорта, не имея прав, сбил 21-летнюю и 24-летнюю девушек, которые переходили дорогу по зебре на зеленый свет. В суде установлено, что мужчина ехал со скоростью больше ста километров в час на красный.

От удара ростовчанки получили серьезные травмы. Одна из них умерла через несколько часов в больнице. Ее подруга получила больше десяти переломов и до сих пор восстанавливает здоровье.

Как сообщил «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону » прокурор Ворошиловской районной прокуратуры Ростова Спартак Григорян, суд признал вину мужчины в нарушении правил дорожного движения, повлекшего смерть человека.

- Обвиняемого приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два с половиной года, - прокомментировал Спартак Григорян.

Также осужденный должен заплатить по одному миллиону рублей семьям погибшей и пострадавшей.

Известно, что отец двоих детей полностью признал вину и раскаялся.

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