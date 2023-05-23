В Ростове расторгли контакты с ООО «РТК» на обслуживание автобусных маршрутов №№ 2, 26 и 38

Дептранс начал процедуру внесения ООО «РТК» в реестр недобросовестных поставщиков. Фото: Дмитрий Кутепов

Департамент транспорта Ростова досрочно расторг контракты с ООО «РТК» на обслуживание еще трех автобусных маршрутов — №№ 2, 26 и 38. Ранее перевозчик лишился пяти маршрутов. Об этом сообщили в горадминистрации.

— В настоящее время Департаментом транспорта инициирована процедура внесения перевозчика ООО «РТК» в реестр недобросовестных поставщиков, — отметили в администрации.

Чиновники отметили, что перевозчик, начиная с 2018 года, неоднократно нарушал условия контрактов. Среди них — не выпускал на линии необходимое количество автобусов, не соблюдал график их движения. Автобусы проезжали мимо остановок и не ходили по расписанию. Также администрацию не устроило техническое и санитарное состояние машин.

С 23 мая по 31 июля маршруты будет временно обслуживать ООО «ТРАК».

Напомним, что ранее ООО «РТК» лишилось маршрутов №№ 56, 82, 93, 94 и 96. Автобусы №94 и №96 отдадут муниципальному перевозчику «Ростовпассажиртранс». Он приступит к работе, начиная с августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мотоциклист без прав выплатит по миллиону рублей семье погибшей и пострадавшей в аварии на проспекте Нагибина в Ростове

В тот день водитель двухколесного транспорта, не имея прав, сбил 21-летнюю и 24-летнюю девушек, которые переходили дорогу по зебре на зеленый свет. В суде установлено, что мужчина ехал со скоростью больше ста километров в час на красный (подробности)