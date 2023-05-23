В Ростове осудили мужчину, который на камеру присягнул на верность террористам

Приговор суда еще не вступил в законную силу и у мужчины есть время, чтобы его обжаловать. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростове Южный окружной военный суд приговорил к десяти с половиной годам лишения свободы мужчину, который вступил в ряды террористической организации. Пи этом первые два с половиной года он должен провести в тюрьме. После этого — в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В суде выяснили, что в марте 2022 года в городе Нальчике мужчина вступил в ряды международной террористической организации. Все это он снял на видео, после чего отправил ее руководству через Интернет.

Отметим, что приговор суда еще не вступил в законную силу и у мужчины есть время, чтобы его обжаловать.

Напомним, в середине мая в Ростове осудили мужчину, который тоже вступил в ряды террористов и также все записал на камеру, только в городе Ставрополе. Также он планировал совершить теракт в этом городе. Для этого он купил компоненты и изготовил бомбу, но не смог совершить теракт из-за задержания.

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Судя по открытым данным электронной картотеки, задержанному предъявили обвинения в «Приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств» (ст. 222.1 УК РФ), «Посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие» (ст. 295 УК РФ), «Посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (ст. 317 УК РФ) (подробности)