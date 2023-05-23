Жители семи СНТ Ростова-на-Дону пожаловались на частые отключения электричества

Причиной отключений стали ремонтные работы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ростовчане пожаловались на частые отключения электроэнергии в СНТ. Комментарии жители оставили в социальных сетях.
По словам горожан, отключения на постоянной основе проводятся сразу в нескольких СНТ. Жители также отметили, что ресурсоснабжающая компания не предпринимает никаких мер для решения ситуации. Из-за постоянных перебоев в домах выходит из строя бытовая техника, плохо работают насосы и сплит-системы.
- Временное отсутствие электроснабжения на улице Особенной 20 мая было связано с повреждением воздушной линии, находящейся на балансе филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго». В настоящее время садоводческое товарищество электроснабжением обеспечено, - сообщили в администрации Ростова.
Отметим, что по другим обращениям причиной отключений стали ремонтные работы.
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