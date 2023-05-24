Сотрудница банка спасла жительницу Ростовской области от необдуманного кредита

Из-за телефонных мошенников женщина чуть не оформила кредиты на 1,3 миллиона рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области злоумышленники пытались убедить женщину оформить на себя кредиты и так обезопаситься от мошенников. Пострадавшая чуть не совершила критический шаг, сообщает пресс-служба главка.

- В полицию обратилась женщина, которой через один из мессенджеров поступил звонок от незнакомца, - рассказали оперативники. - Он представился сотрудником известного банка и сообщил, что кто-то пытается оформить потребительский кредит на имя заявительницы.

Даме был предложен и вариант решения проблемы: самой оформить несколько кредитов, чтобы новые займы от ее имени получить уже было нельзя. Кредитные средства она перевела бы на якобы безопасный счет. Сумма ее займов должна была составить 1,3 миллиона рублей.

Собственно, кредиты женщина оформила. Но когда пришла обналичивать деньги, сотрудница банка заметила, что клиентка нервничает. В банке поговорили с женщиной и, когда узнали ее историю, посоветовали обратиться в полицию. Пострадавшая так и поступила.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Если злоумышленники будут найдены и подтверждена их вина, им может грозить до 10 лет лишения свободы.

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