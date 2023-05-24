В Ростове назвали предварительные причины пожара в жилом доме на Шеболдаева

Пожар тушили около 30 минут. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

В Ростове-на-Дону стали известны предварительные причины пожара, произошедшего утром в жилом доме на улице Шеболдаева. Ситуацию прокомментировал замначальника городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ростовской области Павел Кириченко.

- Произошло возгорание в квартире на втором этаже. В помещении находились четыре человека. Трое выпрыгнули на улицу и получили различные травмы. Четвертого гражданина эвакуировали сотрудники пожарной охраны. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении, - прокомментировал Павел Кириченко.

Напомним, инцидент зарегистрировали сегодня, 24 мая, на Шеболдаева, 4 а. Вызов поступил около 7:55, в 8:03 горение локализовали, в 8:22 все потушили. Всего выгорело 20 кв. метров. На месте происшествия от МЧС работали 24 человека и 7 единиц техники.

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