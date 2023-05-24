В донских охотхозяйствах разложат почти полмиллиона доз вакцины от бешенства

Животных вакцина от бешенства защищает на год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До конца мая в Ростовской области разложат 489 тысяч доз вакцины от бешенства «Рабистав», предназначенных для хищников. Об этом сообщили в донском правительстве.

На данный момент вакцину распределяют по районам области, где есть охотничьи угодья, а также где в течение двух последних лет регистрировали заболевание бешенством у животных.

Чтобы хищники заинтересовались и съели брикеты, они имеют приятный для них вкус и запах.

Отметим, что вакцина от бешенства защищает на год. Благодаря ее применению количество заболевших снизилось в разы.

— Еще пять лет назад в области регистрировалось более 30 случаев бешенства в год. С января 2023 года выявлен только один такой факт, — сообщил заведующий сектором организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы регионального управления ветеринарии Дмитрий Бабаев.

Напомним, обращение ростовчанки о запрете убийств бездомных животных в Интернете поддержали сотни тысяч человек. Таким образом она выступила против законопроекта об умерщвлении животных, которым не получилось найти хозяев.

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