Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 мая 2023 11:29

В донских охотхозяйствах разложат почти полмиллиона доз вакцины от бешенства

Сейчас ее распространяют по районам
Дмитрий Кутепов
Животных вакцина от бешенства защищает на год.

Животных вакцина от бешенства защищает на год.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До конца мая в Ростовской области разложат 489 тысяч доз вакцины от бешенства «Рабистав», предназначенных для хищников. Об этом сообщили в донском правительстве.

На данный момент вакцину распределяют по районам области, где есть охотничьи угодья, а также где в течение двух последних лет регистрировали заболевание бешенством у животных.

Чтобы хищники заинтересовались и съели брикеты, они имеют приятный для них вкус и запах.

Отметим, что вакцина от бешенства защищает на год. Благодаря ее применению количество заболевших снизилось в разы.

— Еще пять лет назад в области регистрировалось более 30 случаев бешенства в год. С января 2023 года выявлен только один такой факт, — сообщил заведующий сектором организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы регионального управления ветеринарии Дмитрий Бабаев.

Напомним, обращение ростовчанки о запрете убийств бездомных животных в Интернете поддержали сотни тысяч человек. Таким образом она выступила против законопроекта об умерщвлении животных, которым не получилось найти хозяев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области нашли свалки, привлекающие пернатых с гриппом птиц

Только за 2023 год на Дону зафиксировали 35 стихийных мусорок, которые заняли площадь в 50 га. Всего же выброшенным хламом загрязнено 112,2 га земель сельхозназначения. Больше всего нарушителей в Тацинском и Орловском районах (подробности)