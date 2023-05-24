В Ростове поэтапно обновят автобусы на маршрутах №№ 91 и 113

Граждане пожаловались на несоблюдение графика выпуска машин на маршруты №№ 85 и 85А. Фото: Дмитрий Кутепов

В министерстве транспорта Ростовской области прошла встреча чиновников с представителями автотранспортного предприятия «Автоколонна № 1559», которое обслуживает автобусные маршруты №№ 85, 85А, 91 и 113. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В минтрансе отметили, что в соцсетях пассажиры жалуются на санитарное и техническое состояние автобусов по маршрутам №№ 91 и 113. А также на несоблюдение графика выпуска машин на маршруты №№ 85 и 85А.

В итоге после обсуждения чиновники и представители АТП пришли к тому, что на маршрутах №№ 91 и 113 поэтапно обновят автобусы.

Предприятию дали поручение проработать возможность выпустить на маршрут после 20.00 дополнительный дежурный автобус, чтобы улучшить транспортную доступность торгового центра «Мега». Также было рекомендовано проработать возможность установки в автобусах кондиционеров. Предложения по обновлению подвижного состава должны быть готовы в течение недели.

Напомним, что в Ростове дептранс расторг контракты с ООО «РТК» на обслуживание автобусных маршрутов №№ 2, 26 и 38. Власти выявили ряд нарушений при обслуживании маршрутов. До конца июля на этих маршрутах будет работать ООО «ТРАК».

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