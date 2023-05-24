В Ростове суд рассмотрит дела наемников из Швеции, Хорватии и Британии

Слушания проведут в Южном окружном военном суде
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону назначили дату слушаний по делу в отношении пяти иностранцев, подозреваемых в наемничестве. Эта информация сегодня, 24 мая, поступила от пресс-службы Южного окружного военного суда.
- Заседание состоится 31 мая в 10 часов утра, - прокомментировали в инстанции.
Известно, что задержанные - граждане Швеции, Хорватии и Великобритании: Матиас Густавссон, Векослав Пребега, Джо Хардинг, Дилан Хилли и Эндрю Хилл.
Троих подсудимых подозревают в «Прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности» (ст. 205.3 УК РФ) и «Наемничестве» (ч. 3 ст. 359 УК РФ).
Двое других задержанных ответят перед судом как соучастники (ч. 5 ст. 33 УК РФ) преступления, квалифицированного как наемничество (ч. 3 ст. 359 УК РФ).
Добавим, предварительно, обвинения иностранцам предъявили ранее в суде Донецка.
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