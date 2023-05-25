Бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер обжаловал приговор в суде

Слушания проведут в Ростовском областном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области бывший глава донского МинЖКХ Андрей Майер обжаловал приговор, который утвердили по делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Слушания теперь будут вести в Ростовском областном суде, на сайте инстанции уже указана соответствующая информация.

Известно, что материалы на рассмотрение поступили на прошлой неделе, 15 мая. Первое заседание назначили на 6 июня 2023 года.

Напомним, в марте 2023 года в Кировском районном суде Ростова-на-Дону Андрей Майер получил 3,5 года колонии общего режима. При этом гособвинитель требовал наказание в виде 5 лет колонии общего режима.

Дело в отношении экс-чиновника завели в связи с неоправданными тратами при благоустройстве парка на улице Вересаева в Ростове-на-Дону.

По данным следствия, при отсутствии внебюджетных средств на проведение работ было дано разрешение на использование бюджетных денег. В итоге ущерб донской казне составил 943,3 тысячи рублей, федеральной - 46,2 млн рублей.

Кроме этого, Андрея Майера подозревали в незаконном выделении средств на обустройство парка в городе Зверево. В этом случае областные власти заявили об ущербе в 888,3 тысячи рублей, федеральные власти потеряли 43,5 млн рублей.

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