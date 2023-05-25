В Ростовской области яровыми культурами засеяли уже 80% запланированных площадей

На сегодняшний день почти 560 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур уже засеяны. Фото: правительство области.

В Ростовской области, несмотря на дождливую погоду, продолжаются весенние полевые работы. Сейчас сельхозники занимаются севом яровых, технических и кормовых культур, а также овощей и картофеля. Об этом сообщили в региональном правительстве.

—Общая площадь посевов всех культур уже составляет более 1 млн 430 тысяч гектаров, что составляет около 80% от запланированных объемов, — сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Аграрии также продолжают выполнять другие полевые работы, такие как боронование, культивация и химические обработки посевов от сорняков, болезней и вредителей.

Донское министерство сельского хозяйства сообщает, что на сегодняшний день почти 560 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур уже засеяны, что составляет более 85% от планируемых показателей. Технические культуры занимают 810 тысяч гектаров (более 76%), кормовые – 52 тысячи гектаров (около 50%), а картофель и овощи – 8,2 тысячи гектаров (более 63%).

Зерноградский район является лидером по посевной площади, где засеяно почти 85 тысяч гектаров. Затем следуют азовские хозяйства с 67 тысячами гектаров. На третьем месте Целинский район, где посеяно около 64 тысяч гектаров.

При этом, хозяйства Ремонтненского, Кагальницкого и Мартыновского районов уже превысили планируемые показатели по севу яровых культур. Целинский, Зерноградский, Усть-Донецкий, Волгодонской и Зимовниковский районы также близки к достижению планируемых показателей по весеннему севу.

Напомним, что в Ростовской области в 2023 году фермеры ожидают хороший урожай клубники. Ягода, высаженная в грунте, должна поспеть к 1 июня. Для этого им нужно солнце.

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