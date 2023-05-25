В Ростовской области осудили бухгалтера за воровство в детском лагере

Фрукты, овощи, медикаменты — вот на что должны были тратиться средства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В суде, в Ростове, вынесен приговор бухгалтеру, которая выводила средства из детского лагеря. Она делала поддельные платежные поручения и таким образом привлекала деньги из бюджета, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Средства должны были идти на оздоровление детворы. Фрукты, овощи, медикаменты — вот на что якобы тратились те самые ворованные деньги. Из этих же средств должны были оплачивать и работу медиков.

Всего за пять месяцев 2019 года, по версии следствия, женщина вывела со счета организации 2,5 миллиона рублей. Против нее было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей».

Позже состоялся суд. На нем подозреваемую признали виновной. Ей присудили полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также ей назначен штраф в размере 100 000 рублей.

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