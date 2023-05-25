В Ростове открылось голосование за появление велодорожки на улице Береговой

Жителям Ростова предлагают решить, нужна ли им велодорожка на Береговой. Фото: Андрей АБРАМОВ

Жителям Ростова предлагают решить, нужна ли им велодорожка на Береговой. Голосование продлится десять дней. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

- Мы продолжаем развивать велодорожную инфраструктуру на улицах Ростова, - рассказал Алексей Валентинович. – По проекту на улице Береговой предлагается проложить велодорожку по части тротуара. Это разделит пешеходные и велосипедные потоки и сделает их более безопасными.

На улице также планируют перенести лавочки. Они окажутся с другой стороны тротуара. Таким образом пешеходы и велосипедисты смогут не пересекаться.

Решение о том, быть ли велодорожке, примут сами ростовчане. Голосование открыто в телеграм-канале главы города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области стартовал авто-веломарш, который продлится до 22 июня

Участники велопробега и автолюбители посетят места воинской славы в регионе и за его пределами (подробнее)