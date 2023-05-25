В Ростове после убийства молодого человека на Мечникова возбудили уголовное дело

Криминалист осмотрел место происшествия, назначены экспертизы Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по факту убийства на улице Мечникова. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Ростовской области.

По предварительным данным, ночью 24 мая неизвестный мужчина напал с ножом и ранил 20-летнего молодого человека. Пострадавший после этого умер в больнице.

- Подозреваемый сбежал. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Криминалист осмотрел место происшествия, изъяты доказательства. Назначены экспертизы, - прокомментировали в СК.

Сейчас следователи и сотрудники полиции ведут розыск мужчины, который совершил нападение. Обстоятельства случившегося, а также мотивы преступления установят во время расследования.

Напомним, ранее об этом же происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях. По словам ростовчан, на Мечникова якобы произошла «драка со стрельбой».

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Сейчас по факту случившегося начали проверку специалисты СК (подробности)