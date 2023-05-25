В Ростовской области будут производить стекла, которые раньше возили из Китая и Европы

Продукцию Красносулинского завода используют при остеклении коммерческих зданий и жилых домов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Красносулинском районе Ростовской области стали выпускать сверхгабаритное стекло, которого не делали здесь раньше. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

– Благодаря заводу в Красносулинском районе, запущенному более десяти лет назад, область стала одним из крупнейших производителей и экспортеров инновационного листового стекла в стране, - рассказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития региона Игорь Бураков.

По словам руководителя Агентства, на заводе модернизировали производство. Это позволило предприятию в 2023 году наладить выпуск стекла формата 9,3 метра. До этого формат листов не превышал 7,3 метра. Раньше стекла такого размера можно было купить только в Китае или Европе. Между тем они довольно востребованы. Их используют при остеклении коммерческих зданий и жилых домов.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

На Ростовской АЭС внедрят уникальный для России проект по производству деталей для оборудования полного цикла

Проект поддерживает программу импортозамещения в стране (подробнее)