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Общество21 февраля 2022 19:00

В Красносулинском районе местная фирма задолжала своим сотрудникам более 700 тысяч рублей

В настоящее время все нарушения полностью устранены
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Красносулинском районе директор местной фирмы задолжал сотрудникам крупную сумму

В Красносулинском районе директор местной фирмы задолжал сотрудникам крупную сумму

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Красносулинская городская прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства в одной из местных фирм. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Сотрудники выяснили, что 40 сотрудников долгое время получали низкую заработную плату. Общая задолженность составила более 700 тысяч рублей. Стоит отметить, что 16 работников совершенно не получали заработную плату более двух месяцев. Прокуратура внесла директору представление. После его рассмотрения нарушения были полностью устранены, а задолженность погашена.

Юридическое лицо и директор привлечены к административной ответственности по статье 5.27 КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства". Теперь им предстоит выплатить административный штраф.

- По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ "Невыплата заработной платы", - рассказали в прокуратуре.

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