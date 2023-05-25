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НовостиОбщество25 мая 2023 14:32

Для болельщиков в день последней игры ФК «Ростов» проезд на автобусах будет бесплатный

Действовать он будет с 15.00 до 21.30
Дмитрий Кутепов
Чтобы воспользоваться такой возможностью, достаточно на любом маршруте предъявить водителю билет на матч.

Чтобы воспользоваться такой возможностью, достаточно на любом маршруте предъявить водителю билет на матч.

Фото: Дмитрий Кутепов

В воскресенье, 28 мая, с 15.00 до 21.30 в донской столице для болельщиков главного футбольного клуба города «Ростов» будет действовать бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом в своем телеграм-канале сообщил градоначальник Алексей Логвиненко.

Чтобы воспользоваться такой возможностью, достаточно на любом маршруте предъявить водителю билет на матч. Причем, подойдет как в бумажном виде, так и в электронном.

Таким образом перевозчики решили поддержать футбольный клуб «Ростов», который в последнем матче сезона сразится с грозненским «Ахматом».

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