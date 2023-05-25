Ростовчанина отправили в колонию строго режима за кражу в супермаркете

За попытку кражи в магазине ростовчанина отправили в колонию на 10 месяцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице, в одном из супемаркетов в Советском районе города, горожанин попался на краже. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, мужчина взял со стеллажа товар стоимостью две тысячи 561 рубль, и спокойно отправился к выходу.

Но продавцы заметили все манипуляции, задержали его и вызвали полицию.

За попытку кражи в отношении ростовчанина возбудили уголовное дело.

- Приговором мирового судьи Советского судебного района Ростова мужчине назначили наказание в виде десяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщила помощник прокурора Советского района Ростова Алла Дудник.

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