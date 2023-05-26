В Ростове с начала года в пожарах погибло 11 человек

В управлении Го и ЧС назвали три основные причины бытовых пожаров. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове с начала 2023 года в пожарах погибло 11 человек, один из которых — несовершеннолетний. Об этом сообщили в городском управлении ГО и ЧС.

При этом травмы получили 11 человек. Среди них — один несовершеннолетний. Также в городе зафиксировано пять ландшафтных пожаров и 107 возгораний мусора.

В управлении ГО и ЧС назвали основные причины бытовых пожаров. Среди них оказались: неисправность электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при использовании бытовых электрических нагревательных приборов и газового оборудования, а также неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении.

Напомним, в четверг, 25 мая, в центре Ростова, в девятиэтажке на Варфоломеева, 244 в одной из квартир произошел пожар, начавшийся с возгорания на балконе. Двум женщинам, надышавшимся едким дымом, медики оказали первую помощь Всего выгорело 20 кв метров помещений.

А 23 и 24 мая в донской столице произошел крупный пожар в частном доме на улице Приамурской, где произошло короткое замыкание в электропроводке, а также на улице Шеболдаева огонь охватил квартиру, где пострадали три человека, включая несовершеннолетнего.

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