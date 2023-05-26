Зачем в Ростовскую область приехал главный неонатолог России

Ростовская область достигла больших успехов в преодолении проблем младенческой смертности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовскую область приехал главный неонатолог России Дмитрий Иванов. Он отметил, что каждая беременная в Ростовской области должна получать качественный медицинский уход. Об этом гость заявил при встрече с Полномочным Представителем Президента в ЮФО. Также он посетил ростовский Перинатальный центр, сообщают в донском минздраве.

- Всех, кто по состоянию здоровья входит в группу риска, необходимо «в ручном режиме» доводить до Перинатального центра или, если необходимо, направлять в федеральные клиники, - заявил Дмитрий Иванов.

Также главный неонатолог добавил, что наблюдать за здоровьем будущих мамочек могли бы и ординаторы РостГМУ.

Общаясь с донскими коллегами, он разобрал сложные клинические случаи. Кроме того, он отметил, что Ростовская область достигла больших успехов в преодолении проблем младенческой смертности.

Напомним, Дмитрий Иванов является ректором Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России.

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