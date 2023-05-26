В Ростовской области на трассе машина сбила пешехода

Мужчина шел по дороге в попутном направлении. Фото: Госавтоинспекция области.

В четверг, 25 мая, в 23.05 в Азовском районе Ростовской области на трассе «Азов — Староминская» автомобиль «Хендай Крета» сбил пешехода, сообщили в областном отделе пропаганды ГИБДД.

По предварительным данным Госавтоинспеции, кроссовер, которым управлял водитель 32-летний мужчина, сбил 48-летнего пешехода. Мужчина шел по дороге в попутном направлении.

С травмами пешехода отвезли в больницу. Полицейские сейчас выясняют все обстоятельства случившегося.

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