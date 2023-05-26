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НовостиОбщество26 мая 2023 8:00

В правительстве Ростовской области рассказали о последствиях падения украинской ракеты

Из-за ее уничтожения никто не пострадал
Дмитрий Кутепов
Из-за падения ракеты никто не пострадал.

Из-за падения ракеты никто не пострадал.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова в Телеграм сообщила подробности падения украинской ракеты, которую вчера вечером в Морозовском районе сбил комплекс ПВО.

— Обломки ракеты упали в поле, разрушений и пострадавших нет, — отметила Ирина Владимировна.

Напомним, что вечером 25 мая очевидцы сообщили в соцсетях, что в Морозовском районе услышали громкий звук, от которого в домах «задрожали окна». Потом ясность в произошедшее внес губернатор Василий Голубев, сообщив об успешной работе системы ПВО, которая сбила украинскую ракету. При этом он призвал граждан сохранять спокойствие.

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