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НовостиОбщество26 мая 2023 10:13

Житель Ростовской области будет судиться с Министерством обороны России из-за ДТП

Первое слушание назначили на 21 июня 2023 года
Ангелина СКИБА
Иск рассмотрят в Арбитражном суде Ростовской области

Иск рассмотрят в Арбитражном суде Ростовской области

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону приняли иск от жителя региона к Министерству обороны России и 103 мотострелковому Краснознаменному полку. Информацию об этом указали на сайте Арбитражного суда Ростовской области.

- Истец обратился с заявлением к войсковой части 91708, ФКУ «УФО МО РФ по Южному военному округу», Министерству обороны Российской Федерации о возмещении ущерба в результате ДТП, - говорится в определении суда.

По открытым данным, иск поступил в инстанцию на прошлой неделе, 17 мая. Обращение приняли к рассмотрению 23 мая. Первое слушание состоится 21 июня 2023 года.

По предварительным данным, владелец автомобиля, попавшего в аварию, намерен запросить возмещения материального ущерба на сумму в 1,63 млн рублей.

Добавим, ранее в донской столице определили 11 самых аварийно опасных участков проезжей части. В частности водителям следует быть осторожными на пересечениях Добровольского и Комарова, Фурмановской и Бодрой, Текучева и Крепостного, Малюгиной и Крепостного.

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