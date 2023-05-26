Житель Ростовской области будет судиться с Министерством обороны России из-за ДТП

Иск рассмотрят в Арбитражном суде Ростовской области
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростове-на-Дону приняли иск от жителя региона к Министерству обороны России и 103 мотострелковому Краснознаменному полку. Информацию об этом указали на сайте Арбитражного суда Ростовской области.
- Истец обратился с заявлением к войсковой части 91708, ФКУ «УФО МО РФ по Южному военному округу», Министерству обороны Российской Федерации о возмещении ущерба в результате ДТП, - говорится в определении суда.
По открытым данным, иск поступил в инстанцию на прошлой неделе, 17 мая. Обращение приняли к рассмотрению 23 мая. Первое слушание состоится 21 июня 2023 года.
По предварительным данным, владелец автомобиля, попавшего в аварию, намерен запросить возмещения материального ущерба на сумму в 1,63 млн рублей.
Добавим, ранее в донской столице определили 11 самых аварийно опасных участков проезжей части. В частности водителям следует быть осторожными на пересечениях Добровольского и Комарова, Фурмановской и Бодрой, Текучева и Крепостного, Малюгиной и Крепостного.
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