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НовостиОбщество26 мая 2023 14:15

В Волгодонске телефонным мошенникам украсть 1,8 млн рублей помешали сотрудники банка

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина МЕЛЬНИЧЕНКО
Из-за действий мошенников мужчина чуть не лишился 1,8 миллиона рублей.

Из-за действий мошенников мужчина чуть не лишился 1,8 миллиона рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области сотрудники банков все чаще помогают клиентам распознать злоумышленников. Один из таких случаев произошел в Волгодонске, сообщает пресс-служба главка.

- В дежурную часть обратился мужчина и рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка, - сообщили оперативники. - Лжебанкир убеждал потерпевшего, что на его имя кто-то пытается оформить кредит.

По словам злоумышленника, избежать этого можно было только одним способом: если оформить кредит на 1 800 000 рублей и перевести деньги на «безопасный» счет.

Мужчина поверил во все услышанное и отправился в банк. Но сотрудники кредитной организации были проинструктированы полицейскими о действиях мошенников. После недолгого разговора с пострадавшим они все поняли и вызвали полицию.

Оперативники и объяснили мужчине, что он имел дело с мошенниками.

Сейчас по факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Если злоумышленники будут найдены и их вину удастся доказать, нарушители могут лишиться свободы на срок до 10 лет.

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