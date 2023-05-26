В Ростове-на-Дону при тушении склада с пряжей увеличили количество сил и средств

На месте происшествия от РСЧС привлекли 70 человек и 23 единицы техники. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

В Ростове-на-Дону в тушении пожара на Вавилова, 60 задействовали еще больше сил и средств. Информация об этом поступила от пресс-службы МЧС России по Ростовской области.

По данным ведомства, на месте происшествия от РСЧС привлекли 70 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России 55 человек и 16 единиц техники.

- Выгорело уже 800 кв метров, - прокомментировали в МЧС.

Напомним, на улице Вавилова полыхает склад с пряжей. Сохраняется угроза распространения огня. Тушение ведется примерно с 15:27.

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