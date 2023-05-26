Ситуацию на месте пожара на складе в Ростове прокомментировал сити-менеджер

Сейчас продолжается тушение склада. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

Пожару на складе с пряжей в Ростове-на-Дону присвоили второй ранг опасности, сообщил в своем телеграм-канале сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Площадь возгорания составляет 800 кв. метров. Угроза распространения огня отсутствует. Задействовали 21 единицу пожарной техники и более 90 сотрудников МЧС. Также направлены два экипажа спасателей управления по делам ГО и ЧС города и три цистерны с водой, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что движение машин в районе возгорания сейчас ограничено. Водителям следует выбирать альтернативные маршруты.

Добавим, ранее на место происшествия выехал заместитель главы администрации.

Напомним, на Вавилова, 60 сейчас тушат складское помещение с пряжей. До этого пресс-служба управления МЧС распространила фото и видео с места происшествия.

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