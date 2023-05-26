Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 мая 2023 15:01

Ситуацию на месте пожара на складе в Ростове прокомментировал сити-менеджер

К этому моменту горение локализовали на площади в 800 кв. метров
Ангелина СКИБА
Сейчас продолжается тушение склада. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

Сейчас продолжается тушение склада. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

Пожару на складе с пряжей в Ростове-на-Дону присвоили второй ранг опасности, сообщил в своем телеграм-канале сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Площадь возгорания составляет 800 кв. метров. Угроза распространения огня отсутствует. Задействовали 21 единицу пожарной техники и более 90 сотрудников МЧС. Также направлены два экипажа спасателей управления по делам ГО и ЧС города и три цистерны с водой, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что движение машин в районе возгорания сейчас ограничено. Водителям следует выбирать альтернативные маршруты.

Добавим, ранее на место происшествия выехал заместитель главы администрации.

Напомним, на Вавилова, 60 сейчас тушат складское помещение с пряжей. До этого пресс-служба управления МЧС распространила фото и видео с места происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове распространили фото и видео с полыхающим складом пряжи

Сейчас постройку продолжают тушить пожарные (подробности)