Минздрав Ростовской области проверит онкодиспансер из-за нехватки препарата от рака

Информацию о возможной нехватке препаратам «Итулси», относящегося к жизненно важным, в минздраве проверят. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство здравоохранения Ростовской области проведет проверку информации о нехватке препарата «Итулси» в областном онкодиспансере. Информацию об этом подтвердили в региональной минздраве.

В ведомстве отметили, что на российском складе имеется достаточное количество препарата, а задержек с его поставкой по контрактам нет. При этом компания-производитель Pfizer готова при необходимости увеличить поставки лекарства.

Информацию о возможной нехватке препарата «Итулси», относящегося к жизненно важным, в минздраве проверят. Он дорогостоящий. В свободной продаже за одну упаковку придется заплатить более 70 тысяч рублей. При этом цены в некоторых аптеках приближаются к 90 тысячам рублей.

Напомним, в Ростовской области мужчине грозит до семи лет лишения свободы за приобретение таблеток для похудения с сильнодействующим веществом. Их он заказал в Казахстане.

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